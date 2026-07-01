Mit einem simplen Trick haben Sicherheitsforscher:innen KI-Browser dazu gebracht, sensible Daten wie Passwörter zu offenbaren. Sie mussten den Tools nur vorgaukeln, dass sie sich in einem Spiel befinden. KI-Agenten sollen das Surfen im Netz für uns erleichtern. Statt alle Suchen selbst durchzuführen, können die KI-Agenten von ChatGPT Atlas, Perplexity Comet und Co. die Aufgaben übernehmen und etwa die besten Produkte für dich heraussuchen und direkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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