Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die freundliche Tendenz an den Rentenmärkte verhalf dem Bund-Future gestern zunächst zu einem neuen Kontrakt-Hoch bei 127,69, so die Helaba.Die 138,2%-Projektion bei 127,96 sollte daher nicht aus den Augen verloren werden, zumal MACD und DMI weiterhin auf Kauf stünden und der ADX zulege. Zwar gebe es Anzeichen einer überkauften Marktlage seitens des Stochastic und ein Rücksetzer habe unter die Marke von 127,22 zurückgeführt. Andere Signale, die eine größere Korrektur nahelegen würden, seien aber Fehlanzeige. Unterstützungen fänden sich in diesem Falle jedoch bei 126,80 und bei 126,33 (21T). (01.07.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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