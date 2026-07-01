Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach dem klaren Sieg des Labour-Kandidaten Andy Burnham bei den Nachwahlen in Makerfield gab Premierminister Keir Starmer bekannt, nach der Kür eines Nachfolgers als Regierungschef zurückzutreten, so Postbank Research. Damit scheine der Weg für Burnham frei, der Berichten zufolge auf die Unterstützung von rund 200 Labour-Abgeordneten zählen könne - deutlich mehr als die erforderlichen 81. Gebe es keinen Gegenkandidaten, könnte bereits Mitte Juli ein neuer Premierminister in die Downing Street einziehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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