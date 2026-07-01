Linz (www.anleihencheck.de) - Der Polnische Zloty notiert wieder um 4,2950 und hat das höchste Niveau seit Beginn des Iran-Krieges erreicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation liege mit 2,50% auf dem Zielniveau der Nationalbank und das niedrige Lohnwachstum wirke inflationsdämpfend. Der Leitzins liege bei 3,75% und der hohe positive Realzins biete momentan genug Puffer, um einen möglichen Anstieg der Teuerung in der Zukunft abzufedern. Folglich dürfte der Markt weitere Zinserhöhungen weitestgehend ausgepreist haben. Sollte die charttechnische Widerstandsmarke bei EUR/PLN 4,3000 nachhaltig durchbrochen werden, würden sich neue Chancen für Zloty-Käufer eröffnen. (01.07.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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