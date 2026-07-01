Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer bleibt zur Wochenmitte auf Inflationsentwicklungen gerichtet, so die Helaba.So sorge die Schnellschätzung EWU-Teuerungsrate für Interesse, obwohl die nationalen Werte in den großen Euro-Ländern bereits in den letzten Tagen veröffentlicht worden seien. Die Entwicklungen seien unterschiedlich gewesen, wenngleich der Inflationsdruck allerorten wegen der niedrigeren Energiepreise gedämpft worden sei. Auf der Oberseite überrascht hätten die Zahlen in Spanien, während der Preisanstieg in Frankreich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Für die gesamteuropäische Inflation im ausgelaufenen Monat werde zwar mit einer Verringerung der Jahresrate gerechnet, nicht aber bei der Kerninflation. Zudem lägen beide Raten vermutlich weiterhin deutlich oberhalb des EZB-Zielwertes. Insofern würden sich die Notenbanker nicht entspannt zurücklehnen können, sondern müssten die Entwicklungen genauestens beobachten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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