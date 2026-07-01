Wer Florian Söllner kennt, weiß: Er hört nicht auf nach dem nächsten Vervielfacher zu suchen. Nicht nach Feierabend, nicht wenn der Markt gerade ruhig ist. Irgendwo gibt es immer eine Aktie, die noch niemand auf dem Schirm hat - und genau die will er in seinem Börsenbrief Hot Stock Report zuerst finden.Bloom Energy hat er im Juli 2025 ins Depot 2030 aufgenommen, damals noch weit unter dem Radar. Heute steht die Aktie 880 Prozent im Plus. FuelCell Energy, im April 2026 als KI-Profiteur gekauft, hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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