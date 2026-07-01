Der Automobilzulieferer Valeo schließt sein Forschungszentrum für Elektromotoren und E-Mobilität in Bad Neustadt an der Saale. Zudem wird der Forschungs- und Entwicklungsbereich am Standort Ebern schrittweise zurückgefahren. Insgesamt sind mehrere Hundert Arbeitsplätze betroffen. Wie BR24 berichtet, endet am Standort Bad Neustadt der Forschungsbetrieb wohl endgültig. Zuvor hatte Valeo bereits die Produktion von Elektromotoren mit 310 Arbeitsplätzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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