Potsdam/Hamburg (ots) -Mit der für den heutigen Nachmittag geplanten Aufschaltung der UKW-Frequenz 98,1 MHz wird Radio TEDDY künftig auch über UKW in der Metropolregion Hamburg zu empfangen sein. Nur wenige Tage nach der einstimmigen Entscheidung des Medienrats der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) soll die neue Frequenz planmäßig in Betrieb gehen. Damit ergänzt Deutschlands erfolgreichstes Kinder- und Familienradio den bestehenden Empfang über DAB+ um den klassischen UKW-Empfang.Die UKW-Frequenz wurde vom Medienrat der MA HSH für die Dauer von zehn Jahren vergeben. Insgesamt hatten sich zehn Hörfunkveranstalter um die begehrte Frequenz beworben. Mit der zusätzlichen analogen Verbreitung baut Radio TEDDY seine Reichweite in einem der größten deutschen Radiomärkte weiter aus.Katrin Helmschrott, Geschäftsführerin von Radio TEDDY: "Wir bedanken uns herzlich beim Medienrat der MA HSH für das einstimmige Vertrauen in Radio TEDDY und unser Programm. Diese Entscheidung ist eine besondere Anerkennung unserer täglichen Arbeit für Kinder und Familien. Dass wir nun neben DAB+ auch über UKW in Hamburg zu hören sein werden, macht unser Programm für noch mehr Familien einfach und direkt erreichbar. Wir freuen uns sehr, viele neue kleine und große Hörerinnen und Hörer in der Hansestadt begrüßen zu dürfen."Mit dem UKW-Start erhalten Familien in Hamburg künftig zusätzlich regionale Programminhalte. Als bundesweit regionalisiertes Hörfunkprogramm sendet Radio TEDDY täglich mehr als 60 regionale Ausstrahlungen - darunter Regionalnachrichten, Wetter- und Verkehrsinformationen sowie Veranstaltungs- und Freizeittipps für Kinder und Familien.Ein weiterer Schwerpunkt des Programms ist die Förderung der deutschsprachigen Kindermusik- und Familienkulturszene. Hamburg zählt seit vielen Jahren zu den prägenden Standorten der deutschsprachigen Kindermusik. Künstlerinnen und Künstler wie Rolf Zuckowski, Deine Freunde, Simon sagt und Mirkos Liederbande sind hier beheimatet und regelmäßig im Programm von Radio TEDDY vertreten. Mit Berichten über Neuveröffentlichungen, Konzerte und Familienveranstaltungen gibt der Sender der modernen Kindermusik eine reichweitenstarke Bühne.Mit der Zuweisung der UKW-Frequenz stärkt der Medienrat der MA HSH zugleich die Angebotsvielfalt im Hamburger Hörfunkmarkt. Für Radio TEDDY eröffnet sich damit die Möglichkeit, sein bundesweit einzigartiges Programm für Kinder und Familien künftig noch mehr Hörerinnen und Hörern in der Metropolregion zugänglich zu machen.Über Radio TEDDYRadio TEDDY ist Deutschlands erfolgreiches Kinder- und Familienradio. Unter dem Motto "Macht Spaß! Macht schlau!" begleitet der Sender Familien rund um die Uhr mit Unterhaltung, Wissen, Service, Hörspielen und der passenden Musik für Kinder und Erwachsene. Radio TEDDY ist deutschlandweit über UKW, DAB+, Webradio und App empfangbar und erreicht aktuell 1,13 Millionen Hörerinnen und Hörer pro Woche sowie 517.000 Hörerinnen und Hörer täglich. Damit ist Radio TEDDY Deutschlands Nr. 1 für Familien.**Quelle: ma 2026 Audio I. Hinweis: Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse befragt Personen ab 14 Jahren. Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren - eine zentrale Zielgruppe von Radio TEDDY - werden dabei nicht berücksichtigt.Pressekontakt:Christel Tempel, Leiterin Marketing/Presse-/ÖffentilchkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 59 * E-Mail: c.tempel@radioteddy.deKerstin Stooff, Presse-/ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 51 * E-Mail: k.stooff@radioteddy.deOriginal-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70310/6305850