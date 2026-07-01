Mannheim (ots) -Die INTER Krankenversicherung baut ihr Tarifsystem in der privaten Krankenversicherung weiter aus. Zum 1. Juli 2026 erhält das Tarifsystem INTER QualiMed eine zusätzliche Selbstbehaltsstufe in Höhe von 2.400 Euro. Damit erweitert die INTER die bestehenden Selbstbehaltsvarianten von 300 Euro, 600 Euro und 1.200 Euro um eine weitere Wahlmöglichkeit und schafft zusätzliche Flexibilität für Kunden und Vertriebspartner.Die neue Selbstbehaltsstufe wird in die bestehenden Tariflinien integriert und ergänzt das Angebot ohne strukturelle Änderungen. Versicherte können ihren Krankenversicherungsschutz dadurch noch individueller an ihre persönliche Lebenssituation sowie ihre Vorstellungen von Beitrag und Selbstbehalt anpassen. Gleichzeitig eröffnet die Erweiterung neue Optionen für die Beratung im Neu- und Bestandsgeschäft."Mit der neuen Selbstbehaltsstufe entwickeln wir unser erfolgreiches QualiMed-Tarifsystem konsequent weiter. Unsere Kunden erhalten zusätzliche Gestaltungsspielräume, ohne auf die Leistungsstärke und Flexibilität des bestehenden Tarifsystems verzichten zu müssen", so Vertriebsvorstand Dr. Günther Blaich.Flexibles Tarifsystem für unterschiedliche LebensphasenDas Tarifsystem INTER QualiMed ist in den Leistungsstufen Basis, Exklusiv und Premium aufgebaut. Innerhalb dieser Tarifwelt bestehen vielfältige Möglichkeiten, den Versicherungsschutz an individuelle Bedürfnisse und veränderte Lebenssituationen anzupassen. Darüber hinaus profitieren Kunden von erweiterten Wechseloptionen innerhalb des Systems, unter bestimmten Voraussetzungen sogar ohne erneute Gesundheitsprüfung. Mit der neuen Tarifstufe QMB 2400 U, QME 2400 U und QMP 2400 U wird dieses Konzept nun um eine weitere Beitragsvariante ergänzt. Die Einführung gilt sowohl für das Neugeschäft als auch für tarifliche Umstellungen ab dem 1. Juli 2026.Beitragsstabilität bis Ende 2027Ein weiterer Vorteil der neuen Tarife: Die Rechnungsgrundlagen wurden bereits auf Basis der Kalkulation zum 1. Januar 2027 erstellt. Dadurch gilt für die neuen Selbstbehaltsstufen eine Beitragsstabilität bis mindestens zum 31. Dezember 2027.Mit der Erweiterung des QualiMed-Tarifsystems unterstreicht die INTER ihren Anspruch, leistungsstarken und gleichzeitig flexibel gestaltbaren Krankenversicherungsschutz für unterschiedliche Zielgruppen und Lebensphasen anzubieten.AVB-Anpassungen stärken Transparenz und VergleichbarkeitZum 1. Juli 2026 hat die INTER zudem die Versicherungsbedingungen des Tarifs INTER QualiMed Premium weiter verbessert. Leistungen wie die Kryokonservierung bei keimzellschädlichen Therapien, Soziotherapie, erweiterte Rooming-In-Leistungen, höhere Zahnstaffeln sowie ambulante Transportkosten bei bescheinigter Gehunfähigkeit werden künftig ausdrücklich in den AVB geregelt. Viele dieser Leistungen wurden bereits bisher übernommen; durch die schriftliche Verankerung erhöht die INTER nun die Transparenz für Kunden und verbessert die Vergleichbarkeit des Tarifs im Wettbewerb.Über die INTERIndividuelle Lösungen auf Top-Niveau - dafür steht die INTER Versicherungsgruppe seit über 100 Jahren. Neben der Geschäftsausrichtung auf Privatkunden und das mittelständische Gewerbe ist die INTER aus Tradition Handwerkern und Ärzten eng verbunden. Als solider und verlässlicher Partner bietet die INTER ihren Kunden mit Versicherungs- und Vorsorgeprodukten ein hohes Maß an finanzieller Sicherheit und legt besonderen Wert auf Service und Qualität. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt deshalb bei der INTER eine zentrale Rolle. Insgesamt arbeiten über 1.600 Menschen für die INTER, davon rund 1.000 am Unternehmenssitz im kurpfälzischen Mannheim.Pressekontakt:INTER VersicherungsgruppeUnternehmenskommunikationChristiane Gagel(0621) 427-1523presse@inter.deOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25270/6305881