Eckernförde (ots) -Früher reichten für die meisten Heimwerkenden eine alte Jeans, ein ausgedientes T-Shirt und ein Paar robuste Schuhe. Heute sieht das anders aus. Ob Gartenhaus, Terrassenbau, Werkstattprojekt oder Renovierung - viele Menschen investieren nicht nur in hochwertiges Werkzeug, sondern auch in die passende Kleidung.Der Grund: Die Ansprüche sind gestiegen. Moderne Heimwerkende verbringen oft viele Stunden mit ihren Projekten, bewegen sich zwischen Garten, Werkstatt und Freizeit und erwarten von ihrer Ausrüstung dieselbe Zuverlässigkeit wie Profis auf der Baustelle.Victor Hermann, Sales Manager / Verkaufsleiter DACH bei Carhartt, Nina Carolin Siemsen, geschäftsführende Gesellschafterin der Wilhelm Siemsen GmbH u. Co. KG sowie Patrick Habermann, Abteilungsleiter Technik der hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG sprechen darüber, wie sich die Anforderungen an moderne Workwear verändern und warum die Partnerschaft der beiden Traditionsmarken so wertvoll ist.Wenn Arbeit, Freizeit und DIY verschmelzen"Neben klassischen Handwerksberufen sehen wir zunehmend hybride Zielgruppen - Menschen, die beruflich wie privat hohe Ansprüche an ihre Ausrüstung stellen", sagt Victor Hermann. "Workwear muss funktional, komfortabel und vielseitig sein. Bewegungsfreiheit, Wetterbeständigkeit und smarte Details sind genauso wichtig wie eine lange Lebensdauer", erklärt er weiter.Diese Erwartung beobachten auch Nina Carolin Siemsen und Patrick Habermann im hagebaumarkt Siemsen in Eckernförde. Dort zeigt sich täglich, dass Workwear längst nicht mehr nur für Handwerker:innen interessant ist. "Viele Heimwerkende tragen Workwear heute bewusst auch im Alltag. Qualität, Robustheit und ein authentischer Look spielen dabei eine große Rolle", erklärt Siemsen.Warum die Marke heute im Baumarkt zu Hause istDrei Jahre ist es mittlerweile her, dass Carhartt und hagebau in die Zusammenarbeit gingen. Dabei liegt der Fokus bewusst nicht auf klassischen Profi-Fachmärkten, sondern auf den hagebaumärkten.Der Grund ist einfach: Hier treffen Marken genau auf jene Menschen, die Projekte planen, Material einkaufen und nach Lösungen suchen. "Die Partnerschaft mit hagebau ist für uns ein strategisch sehr wichtiger Schritt. Sie verbindet unsere Marke direkt mit einem Umfeld, in dem täglich angepackt wird", sagt Hermann. Schließlich entwickelt Carhartt seit mehr als 135 Jahren Produkte für Menschen, die gestalten - unabhängig davon, ob sie auf der Baustelle arbeiten, ihr Zuhause renovieren oder ihre Freizeit am liebsten aktiv verbringen. Der Leitsatz "For all hardworking people" beschreibt dabei genau jene Entwicklung, die heute auch im Baumarkt sichtbar wird: Die Grenzen zwischen Beruf, DIY-Projekten und Freizeit verschwimmen zunehmend.Eine langfristige InvestitionHochwertige Workwear wird deshalb zunehmend ähnlich betrachtet wie gutes Werkzeug: Sie kostet in der Anschaffung mehr, soll dafür aber über viele Jahre zuverlässig funktionieren. Verstärkte Nähte, robuste Materialien und durchdachte Details zahlen sich insbesondere bei regelmäßiger Nutzung aus."Die Produkte von Carhartt sind auf den dauerhaften, anspruchsvollen Arbeitseinsatz ausgelegt und haben sich über Jahre als zuverlässig bewährt. Genau diese Erfahrbarkeit von Qualität ist entscheidend für die Kaufentscheidung. Am Ende entscheiden die Kund:innen. Und sie entscheiden sich immer häufiger für Marken, die ihre Ansprüche ernst nehmen, konstant erfüllen und langfristig Vertrauen aufbauen", erläutert Habermann.Drei Dinge, auf die Heimwerkende nicht verzichten solltenFragt man Victor Hermann nach den wichtigsten Begleitern für Renovierungs-, Garten- oder Werkstattprojekte, muss er nicht lange überlegen:1. Eine robuste Arbeitshose mit Stretch-Antei (z.B. Carhartt Cargo-Arbeitshose Steel Rugged Flex (https://www.carhartt.com/de-de/p/cargo-arbeitshose-steel-rugged-flex-mit-double-front-design-und-relaxed-fit/103159)) - Für Bewegungsfreiheit beim Knien, Heben und Klettern.2. Ein strapazierfähiges T-Shirt oder Longsleeve (z.B. Carhartt Force-T-Shirt (https://www.carhartt.com/de-de/p/lockeres-carhartt-force-t-shirt/106652)) - Als komfortable und atmungsaktive Basis für lange Arbeitstage.3. Bequeme Sicherheitsschuhe (z.B. Greenfields Rugged Flex-02-Chelsea-Arbeitsstiefel (https://www.carhartt.com/de-de/p/greenfields-rugged-flex-02-chelsea-arbeitsstiefel/400022)) - Für Schutz, Stabilität und Komfort - gerade bei längeren Projekten.Für alle, die anpackenFür Carhartt und hagebau ist der Trend eindeutig: Die Grenzen zwischen Arbeit, Freizeit und DIY werden weiter verschwimmen. Entsprechend wächst die Nachfrage nach Produkten, die in mehreren Lebensbereichen funktionieren.Genau darauf zielt auch die gemeinsame Partnerschaft ab: Menschen dort zu erreichen, wo ihre Projekte beginnen - und sie mit Produkten zu unterstützen, die vom ersten Handgriff bis zum letzten Arbeitsschritt zuverlässig begleiten.Über Carhartt:Carhartt ist eine authentische Arbeitskleidungsmarke, die 1889 in Detroit, Michigan, USA, gegründet wurde. Seit mehr als 135 Jahren steht Carhartt für robuste Konstruktionen, innovative Designs, außergewöhnliche Qualitätsstandards, Langlebigkeit und Komfort. Dieser Ruf hat Carhartt zu einer Legende in der Arbeitskleidung bei Handwerker:innen und Kunsthandwerker:innen gemacht. Die ersten Carhartt-Produkte waren Latzhosen aus Kanvas- und Denimstoffen. Mit wachsendem Erfolg erweiterte sich das Sortiment um Arbeitskleidung aus hochwertigen Stoffen, bequemen Passformen und durchdachten Details, wie dreifach genähten Hauptnähten und großzügigen, funktionellen Taschen. Carhartt ist stolz darauf, hart arbeitende Menschen in Branchen wie dem Baugewerbe, dem Maschinenbau, der Fertigung und dem Transportwesen, aber auch Landwirt:innen und Outdoor-Fans, zu unterstützen und zu schützen. Die Marke wird durch Carhartt EMEA/PAC mit Sitz in Amsterdam in ganz Europa vertrieben. Weltweit hat Carhartt mehr als 3.000 Mitarbeiter:innen.Agenturkontakt:PUNKT Gesellschaft für Public Relations mbHVölckersstraße 44 22765 HamburgTel.: +49 40 853760-12Mail: carhartt@punkt-pr.dewww.punkt-pr.dewww.carhartt.com/deOriginal-Content von: Carhartt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182354/6305880