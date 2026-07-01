Görisried (ots) -Heiße Sommertage, aufgeheizte Dachgeschosse und kaum Abkühlung in der Nacht - der sommerliche Wärmeschutz gewinnt beim Bauen und Sanieren immer mehr an Bedeutung, damit aus Wohnungen und Häusern keine Hitzefallen werden. Moderne Lehmputz-Trockenbausysteme mit integrierter Flächenheizung und -kühlung bieten eine natürliche Möglichkeit, Räume ganzjährig angenehm zu temperieren und gleichzeitig von den positiven Eigenschaften des Baustoffs Lehm zu profitieren.Nicht nur Deutschland erlebt erneut einen Sommer mit Temperaturen deutlich über 30 Grad. Besonders Dachgeschosswohnungen und ältere Häuser heizen sich oft über Tage hinweg auf. Viele Hausbesitzer denken deshalb über eine Klimaanlage nach. Doch die sorgt nicht nur für zusätzliche Stromkosten, sondern wird von vielen Menschen wegen Zugluft oder Geräuschen als unangenehm empfunden. naturbo setzt deshalb auf eine natürliche Alternative: Lehmputz-Trockenbausysteme mit integrierter Wand- und Deckenheizung, die auch zur angenehmen Flächenkühlung genutzt werden können."Viele Menschen beschäftigen sich beim Sanieren vor allem mit dem Heizen. Dabei wird die Kühlung von Gebäuden in Zukunft eine immer größere Rolle spielen", sagt Michael Weihele, Geschäftsführer von naturbo. "Wer heute baut oder modernisiert, sollte beide Anforderungen zusammendenken. Mit unseren Lehm-Klimaplatten entstehen Flächen, die im Winter behagliche Strahlungswärme liefern und im Sommer für angenehm temperierte Räume sorgen - ganz ohne Zugluft oder störende Geräusche."Kühlen ohne ZugluftIm Gegensatz zu einer klassischen Klimaanlage wird die Raumluft nicht aktiv heruntergekühlt. Stattdessen zirkuliert kühles Wasser durch integrierte Rohrleitungen in Wand- oder Deckenelementen. Die großflächig temperierten Oberflächen nehmen überschüssige Wärme auf und sorgen für ein gleichmäßiges Raumklima. Die Kühlung erfolgt nahezu geräuschlos, ohne Luftzug und ohne Staub aufzuwirbeln.naturbo entwickelt und produziert Lehmputz-Trockenbausysteme für den Innenausbau. Zum Sortiment gehören Lehm-Klimaplatten mit integrierter Flächenheizung und -kühlung, Lehmbauplatten, Innendämmsysteme und damit nachhaltige Lösungen für gesundes und energieeffizientes Bauen.Lehm verbessert das RaumklimaNeben der Kühlfunktion bringt Lehm Eigenschaften mit, die an heißen Sommertagen besonders wertvoll sind. Das natürliche Material kann Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen, zwischenspeichern und bei Bedarf wieder abgeben. Dadurch bleibt die Luftfeuchtigkeit in einem angenehmen Bereich, während Temperaturschwankungen ausgeglichen werden. Gleichzeitig bindet Lehm Gerüche und bestimmte Schadstoffe und trägt zu einem gesunden Wohnklima bei."Lehm ist weit mehr als ein nachhaltiger Baustoff", erklärt Michael Weihele. "Seine Fähigkeit, Feuchtigkeit zu regulieren und Wärme zu speichern, macht ihn zum idealen Partner moderner Flächenheiz- und Kühlsysteme. So entsteht das ganze Jahr über ein angenehmes Raumklima."Besonders interessant bei der SanierungWer ein Dachgeschoss ausbaut oder einen Altbau modernisiert, kann Kühl- und Heizfunktion häufig direkt in die Sanierung integrieren. Die vorgefertigten naturbo Lehm-Klimaplatten lassen sich an Wänden und Dachschrägen montieren und eignen sich deshalb auch für Gebäude, bei denen klassische Klimaanlagen oder aufwendige Lüftungssysteme nur schwer nachrüstbar sind.Weitere Informationen zu den Lehmputz-Trockenbausystemen von naturbo sowie zu Flächenheizung, Flächenkühlung und Innendämmung gibt es unter www.naturbo.de.Über naturboDie Lehmputz Trockenbausysteme GmbH & Co KG im Allgäuer Görisried wurde 2017 gegründet. Unter dem Markennamen "naturbo" vertreibt sie ihr Produktportfolio. Kern des Sortiments ist ein vielseitiges Lehmbauplattensystem. Die Lehmplatten sind optional mit Rohren für Flächenheizung und -kühlung an Wand und Decke sowie mit Innendämmung erhältlich.naturbo steht für öko-intelligentes Bauen und Sanieren. Ziel ist die ökologische, nachhaltige und ökonomische Optimierung der Produkte - insbesondere mit Blick auf Produktionsabläufe, die Performance während der Lebensdauer und die Themen Re-Use bzw. Recycling. Gleichzeitig hat sich naturbo der Schaffung eines natürlichen, gesunden und behaglichen Raumklimas verpflichtet.Erfahren Sie mehr über naturbo auf https://www.naturbo.deFolgen Sie uns auf LinkedIn https://www.linkedin.com/company/naturbo-lehmputz/und auf Instagram https://www.instagram.com/naturbo_lehmputz/?hl=denaturbo Lehm Flächenkühlung Flächenheizung Raumklima SommerlicherWärmeschutz NachhaltigBauenPressekontakt:Sabine SeippelTel. +49 (0) 8302 76 44 00-0s.seippel@naturbo.deOriginal-Content von: naturbo Lehmputz- Trockenbausysteme GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174911/6305875