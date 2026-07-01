Mit einem Kursplus von +5% ist die Redcare Pharmacy-Aktie am Mittwochmorgen Spitzenreiter im SDAX und steigt fast auf ihren höchsten Stand im laufenden Jahr. Was gibt Europas führender Online-Apotheke neuen Rückenwind und sollten Anleger hier zugreifen? Hervorragende Umsatz- und Kundenentwicklung Grund für den Kursanstieg der Redcare Pharmacy-Aktie zur Wochenmitte ist die Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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