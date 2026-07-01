Die Nike-Aktie verliert am Mittwochmorgen im europäischen Handel über -3% und fällt damit auf den tiefsten Stand seit elf Jahren. Waren die Zahlen des US-Sportartikelherstellers so enttäuschend und können Anleger langsam auf ein Comeback der ikonische Marke setzen? Keine Enttäuschung im letzten Quartal Von einer Enttäuschung kann man wirklich nicht sprechen, denn die Zahlen für das abgelaufene Vierteljahr lagen über den Erwartungen der Wall Street. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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