Er diente als Entwicklungsversion des Mars-Rover Perseverance: Nun will die Nasa das Roboterfahrzeug Promise auf den Mond bringen. Zuvor hatte die Weltraumbehörde den Plan, einen eigens gestalteten Mond-Rover auf den Erdtrabanten zu schicken, auf Eis gelegt. Die Nasa will einen Mars-Rover zweckentfremden und auf unseren Mond schicken. Dies teilte die US-Weltraumbehörde in einer Pressekonferenz mit. Bei dem Vehikel handelt es sich um eine Entwicklungsversion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n