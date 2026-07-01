Regensburg (ots) -Die Auszeichnung baut auf Tietos Status als Solutions Partner für Modern Work auf und markiert einen weiteren Meilenstein in der engen Zusammenarbeit mit MicrosoftTieto wurde von Microsoft mit der Copilot-Spezialisierung ausgezeichnet und unterstreicht damit seine ausgewiesene Expertise bei der Begleitung von Unternehmen auf dem Weg zur sogenannten "Frontier Firm". Die Auszeichnung bestätigt Tieto als vertrauenswürdigen Partner für Unternehmen in Österreich und Deutschland, die Künstliche Intelligenz strategisch in ihre Kernprozesse integrieren und skalieren wollen.Die Microsoft Copilot-Spezialisierung baut auf Tietos Status als Solutions Partner für Modern Work auf und markiert einen weiteren Meilenstein in der engen Zusammenarbeit mit Microsoft. Tieto stärkt damit seine Fähigkeit, Organisationen bei der effizienten Einführung von KI-Technologien sowie bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen.Die Auszeichnung steht im direkten Zusammenhang mit der strategischen Partnerschaft zwischen Tieto und Microsoft (https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20260424_OTS0106/tieto-und-microsoft-gehen-strategische-partnerschaft-fuer-ki-loesungen-ein), die im April dieses Jahres angekündigt wurde und darauf abzielt, modernste KI-Fähigkeiten und Lösungen gezielt zu Kund:innen in Europa zu bringen.Die Copilot-Spezialisierung würdigt Partner:innen mit nachweisbarer Expertise in der Implementierung und Skalierung von Microsoft-Copilot-Lösungen. Unternehmen erhalten dadurch die Möglichkeit, messbaren Mehrwert aus KI-gestützten Arbeitsweisen zu generieren, etwa durch höhere Produktivität, bessere Zusammenarbeit und beschleunigte Innovationszyklen.Angesichts der rasanten Entwicklung generativer KI setzt Tieto weiterhin konsequent auf eine sichere, verantwortungsvolle und skalierbare Einführung von KI in Unternehmen. Ziel ist es, Technologie nicht nur effizient einzusetzen, sondern gemeinsam echte geschäftliche Wirkung zu erzielen."Diese Auszeichnung bestätigt unsere umfassende Microsoft-Expertise und unser klares Ziel, unsere Kund:innen dabei zu unterstützen, das Potenzial von Künstlicher Intelligenz in nachhaltigen Geschäftserfolg zu verwandeln", sagt Robert Kaup, Head of Tieto Tech Consulting Central Europe und Geschäftsführer von Tieto Österreich.Über TietoTieto ist ein führendes Software- und Technologieberatungsunternehmen mit nordeuropäischen Wurzeln und rund 13.000 Mitarbeitenden weltweit. Mit spezialisierten Software- und Consultingexpert:innen entwickelt das Unternehmen geschäftskritische Lösungen für Kund:innen aus unterschiedlichsten Branchen. In Zentraleuropa ist Tieto mit Standorten in Österreich (Wien, Linz und Graz) sowie Deutschland (Regensburg) vertreten. Das Unternehmen steht für sinnvolle Innovationen und maßgeschneiderte Technologielösungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Data & Cloud, Softwareengineering und Enterprise Applications. Tieto unterstützt Unternehmen dabei, neue Technologien in ihre Kernprozesse zu integrieren und sich so zu Vorreitern der digitalen Transformation zu entwickeln. Als Implementierungspartner unter anderem von SAP und Microsoft begleitet der Technologiedienstleister Unternehmen aus Industrie, Finanzwesen, öffentlichem Sektor und weiteren Branchen bei der Digitalisierung und Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse. Zu den Kund:innen von Tieto zählen unter anderem Bosch, ÖBB, ASFiNAG, Semperit, Corteva, ABB, Allianz Bank, Volvo Trucks, Bose, Polestar und AstraZeneca. Weitere Informationen unter www.tieto.com/de.Pressekontakt:Tieto Tech ConsultingBianca Sullivan, Marketing & Communications ManagerTelefon: +43 664 5263586E-Mail: bianca.sullivan@tieto.comWebsite: https://www.tieto.com/de/Original-Content von: Tieto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177460/6305891