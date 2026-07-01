Zurückhaltender Handelsstart

Der DAX startet zur Wochenmitte nahezu unverändert in den Handel und bewegt sich leicht im Minus. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich schwächer und gibt etwas deutlicher nach. Belastet wird die Stimmung von anhaltender Unsicherheit rund um die Gespräche zwischen den USA und dem Iran. Die US-Indizes werden vorbörslich ebenfalls tiefer erwartet. Dow Jones, S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 notieren allesamt mit moderaten Abschlägen. In Asien überwogen ebenfalls die Verkäufe. Der japanische Nikkei 225 beendete den Handel mit einem deutlichen Minus von knapp einem Prozent.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus stehen heute mehrere marktbewegende Konjunkturtermine. Besonders aufmerksam verfolgen Investoren die vorläufigen Inflationsdaten aus der Eurozone, die wichtige Hinweise für den weiteren geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank liefern. Zudem werden die finalen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht, die Rückschlüsse auf die Dynamik der Industriekonjunktur zulassen. Aus den USA richtet sich der Blick auf den ADP-Arbeitsmarktbericht, der als wichtiger Vorbote für den offiziellen Arbeitsmarktbericht gilt. Gleichzeitig steht das EZB-Notenbankforum im portugiesischen Sintra im Mittelpunkt, wo Aussagen führender Zentralbanker genau analysiert werden.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Adidas zählt zu den auffälligeren Verlierern im vorbörslichen Handel. Auslöser sind vorsichtige Aussagen des US-Konkurrenten Nike. Das Unternehmen warnte vor einem schwierigeren Marktumfeld und stellte eine verzögerte Umsatzbelebung in Aussicht. Die Nachrichten sorgten auch branchenweit für Zurückhaltung bei Investoren.
Puma gerät im Sog der Nike-Aussagen ebenfalls unter Druck. Anleger befürchten, dass die schwächere Nachfrageentwicklung in wichtigen Absatzmärkten nicht nur den US-Konzern betrifft, sondern die gesamte Sportartikelbranche belasten könnte.
Siltronic setzt dagegen ihre Gegenbewegung fort. Nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Wochen greifen Investoren wieder zu. Die Aktie profitiert vor allem von Stabilisierungskäufen und zählt damit zu den stärkeren Werten in der zweiten Börsenreihe.
Insgesamt bleibt das Marktumfeld von Vorsicht geprägt. Solange neue konjunkturelle Impulse ausbleiben und geopolitische Unsicherheiten bestehen, dürfte der DAX weiter zwischen Hoffen und Abwarten verharren.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Dax
|Bull
|UN9K3P
|4,6
|24553,51605 Punkte
|56,56
|Open End
|Dax
|Bear
|UG70PG
|5,07
|25495,331344 Punkte
|47,54
|Open End
|Dax
|Bear
|UG2TLN
|6,96
|25692,770436 Punkte
|35,16
|Open End
|Dax
|Bear
|UG31HL
|14,37
|26454,967558 Punkte
|17,04
|Open End
|Nasdaq-100
|Bull
|UN6U69
|29,58
|26702,932097 Punkte
|8,93
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.07.2026; 11:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Siemens Energy AG
|Call
|UN3V56
|0,32
|280,00 EUR
|6,28
|16.12.2026
|Corning Inc.
|Call
|UR0627
|6,04
|300,00 USD
|2,21
|16.06.2027
|Caterpillar Inc.
|Call
|UN16ZG
|16,74
|1100,00 USD
|3,3
|16.06.2027
|Applied Materials Inc.
|Call
|UR05XE
|19,14
|720,00 USD
|2,15
|16.06.2027
|Nasdaq-100
|Put
|UN7REY
|18,21
|30500,00 Punkte
|-6,36
|18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.07.2026; 11:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Long
|UR02AA
|26,65
|908,129778 EUR
|12
|Open End
|Dax
|Long
|UN699M
|0,91
|24165,983509 Punkte
|30
|Open End
|Nasdaq-100
|Long
|HD7ZD1
|3,25
|27253,147613 Punkte
|10
|Open End
|Rheinmetall AG
|Short
|HD4HCQ
|0,59
|1485,708603 EUR
|-2
|Open End
|Heidelberg Materials AG
|Long
|UG27DX
|9,16
|111,291002 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.07.2026; 11:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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