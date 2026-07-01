Zurückhaltender Handelsstart

Der DAX startet zur Wochenmitte nahezu unverändert in den Handel und bewegt sich leicht im Minus. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich schwächer und gibt etwas deutlicher nach. Belastet wird die Stimmung von anhaltender Unsicherheit rund um die Gespräche zwischen den USA und dem Iran. Die US-Indizes werden vorbörslich ebenfalls tiefer erwartet. Dow Jones, S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 notieren allesamt mit moderaten Abschlägen. In Asien überwogen ebenfalls die Verkäufe. Der japanische Nikkei 225 beendete den Handel mit einem deutlichen Minus von knapp einem Prozent.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus stehen heute mehrere marktbewegende Konjunkturtermine. Besonders aufmerksam verfolgen Investoren die vorläufigen Inflationsdaten aus der Eurozone, die wichtige Hinweise für den weiteren geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank liefern. Zudem werden die finalen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht, die Rückschlüsse auf die Dynamik der Industriekonjunktur zulassen. Aus den USA richtet sich der Blick auf den ADP-Arbeitsmarktbericht, der als wichtiger Vorbote für den offiziellen Arbeitsmarktbericht gilt. Gleichzeitig steht das EZB-Notenbankforum im portugiesischen Sintra im Mittelpunkt, wo Aussagen führender Zentralbanker genau analysiert werden.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Adidas zählt zu den auffälligeren Verlierern im vorbörslichen Handel. Auslöser sind vorsichtige Aussagen des US-Konkurrenten Nike. Das Unternehmen warnte vor einem schwierigeren Marktumfeld und stellte eine verzögerte Umsatzbelebung in Aussicht. Die Nachrichten sorgten auch branchenweit für Zurückhaltung bei Investoren.

Puma gerät im Sog der Nike-Aussagen ebenfalls unter Druck. Anleger befürchten, dass die schwächere Nachfrageentwicklung in wichtigen Absatzmärkten nicht nur den US-Konzern betrifft, sondern die gesamte Sportartikelbranche belasten könnte. Siltronic setzt dagegen ihre Gegenbewegung fort. Nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Wochen greifen Investoren wieder zu. Die Aktie profitiert vor allem von Stabilisierungskäufen und zählt damit zu den stärkeren Werten in der zweiten Börsenreihe. Insgesamt bleibt das Marktumfeld von Vorsicht geprägt. Solange neue konjunkturelle Impulse ausbleiben und geopolitische Unsicherheiten bestehen, dürfte der DAX weiter zwischen Hoffen und Abwarten verharren.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Dax Bull UN9K3P 4,6 24553,51605 Punkte 56,56 Open End Dax Bear UG70PG 5,07 25495,331344 Punkte 47,54 Open End Dax Bear UG2TLN 6,96 25692,770436 Punkte 35,16 Open End Dax Bear UG31HL 14,37 26454,967558 Punkte 17,04 Open End Nasdaq-100 Bull UN6U69 29,58 26702,932097 Punkte 8,93 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.07.2026; 11:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Siemens Energy AG Call UN3V56 0,32 280,00 EUR 6,28 16.12.2026 Corning Inc. Call UR0627 6,04 300,00 USD 2,21 16.06.2027 Caterpillar Inc. Call UN16ZG 16,74 1100,00 USD 3,3 16.06.2027 Applied Materials Inc. Call UR05XE 19,14 720,00 USD 2,15 16.06.2027 Nasdaq-100 Put UN7REY 18,21 30500,00 Punkte -6,36 18.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.07.2026; 11:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall AG Long UR02AA 26,65 908,129778 EUR 12 Open End Dax Long UN699M 0,91 24165,983509 Punkte 30 Open End Nasdaq-100 Long HD7ZD1 3,25 27253,147613 Punkte 10 Open End Rheinmetall AG Short HD4HCQ 0,59 1485,708603 EUR -2 Open End Heidelberg Materials AG Long UG27DX 9,16 111,291002 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.07.2026; 11:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.