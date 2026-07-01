Berlin/Oberschönegg (ots) -Gemeinsamer Start mit dem Glow To Go Coffee in den Geschmacksrichtungen Caramel & Caffé Latte am 3. August - weitere Produkte in PlanungGlow25 und die Ehrmann SE starten eine strategische Partnerschaft und launchen mit dem Glow To Go Coffee ihr erstes gemeinsames Produkt.Der trinkfertige Kaffee mit zugesetztem Kollagen ist ab dem 3. August 2026 erhältlich in:- Lebensmitteleinzelhandel (u. a. REWE, Edeka, Kaufland)- Drogerien (u.a. Budni, Müller)- Amazon- dem Glow25 Online-Shop unter glow25.deGlow25 ist eine der am schnellsten wachsenden Marken im Bereich ingestible Beauty und laut NIQ Handelspanel Nr. 1 nach Umsatz in der Kategorie "Haut, Haare & Nägel" in Deutschland.* Das Unternehmen erreicht über 2,5 Millionen Kundinnen, verfügt über eine ausgeprägte Direktvertriebskompetenz und einen starken Fokus auf digitale Kundengewinnung und -bindung.Ehrmann zählt zu den größten Molkerei-Gruppen Europas, mit über 100 Jahren Produkterfahrung, rund 1,2 Mrd. Euro Umsatz (2025) und einer breiten Distribution im deutschsprachigen Lebensmitteleinzelhandel. Über Tochterunternehmen wie Saliter verfügt Ehrmann über besondere Expertise bei funktionalen Milchmischgetränken und Ready-to-Drink-Konzepten.Mit dem Glow To Go Coffee bündelt die Partnerschaft Glow2's Erfahrung im Aufbau einer Kollagen-Kategorie und einer starken Community mit Ehrmanns Produktentwicklungskompetenz, Produktions-Know-How und breiter Distribution im Lebensmitteleinzelhandel."Mit dem Glow To Go Coffee verbinden wir ein etabliertes Alltagsprodukt mit einem Wirkstoff, den unsere Kundinnen bereits aus ihrem täglichen Ritual kennen. Ehrmann bringt dafür die passende Produktions- und Handelsexpertise mit. Gemeinsam können wir funktionale Getränke in einer Größe denken, die wir alleine nicht abbilden könnten."Steven Mattwig, CEO Glow25"Glow25 hat bewiesen, wie man eine Kategorie aufbaut und eine Community begeistert. Ihre Digitalkompetenz und die Stärke der Marke ergänzen unsere Reichweite im Handel perfekt. Wir freuen uns, gemeinsam Produkte zu entwickeln, die dem Konsumenten einen echten Mehrwert bringen."Kurt Hardt, Vorstand Vertrieb & Marketing EhrmannGlow To Go Coffee im ÜberblickGlow To Go Coffee ist ein trinkfertiges Kaffeegetränk mit zugesetztem Kollagen, entwickelt vor allem für Frauen, die Kaffee in ihren Alltag integrieren und gleichzeitig auf funktionale Inhalte achten- Produktart: Ready-to-Drink-Kaffeegetränk mit Kollagen- Füllmenge: 250 ml (Glasflasche mit Twist-off-Deckel)- Kollagengehalt: 15 g hochwertiges Kollagen pro Flasche (Rinderkollagen-Hydrolysat)- Weitere Inhaltsstoffe: u. a. Biotin, Niacin und Selen- Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haut und Haare bei.- Niacin trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.- Koffeingehalt: 25 mg/100 ml- Platzierung: Bereich Ready-to-Drink-Coffee / funktionale Getränke- Verkaufspreis (UVP): 2,99 EURDie Kooperation ist auf mehrere Jahre angelegt. Glow25 und Ehrmann arbeiten bereits an weiteren Produkten, die das Kollagen-Sortiment um zusätzliche trinkfertige Formate und andere ergänzende Produkte erweitern sollen. Details zu weiteren Launches folgen in den kommenden Quartalen.Über Glow25Glow25 ist Deutschlands führende Kollagenmarke mit 32 % Marktanteil in der Kategorie "Haut, Haare & Nägel" und über 2,5 Millionen Kundinnen in der DACH-Region sowie in den Niederlanden und Frankreich. Die Marke setzt auf wissenschaftlich fundierte Formulierungen, evidenzbasierte Dosierungen und einen konsequenten Pro-Aging-Ansatz: Kollagen als tägliches Ritual, nicht als Versprechen.Weitere Informationen: glow25.de*Glow25 erzielte das höchste Umsatzvolumen in der Kategorie "Haut, Haare & Nägel" (Nahrungsergänzungsmittel) in Deutschland im 12-Monats-Zeitraum bis zum 26.04.2026, laut NIQ Handelspanel-Daten.Über EhrmannEhrmann ist eine der führenden Molkerei-Gruppen Europas mit Hauptsitz in Oberschönegg. Das Familienunternehmen steht seit über 100 Jahren für hohe Qualität, Innovationskraft und starke Handelspartnerschaften. Das Portfolio umfasst u. a. Joghurt, Desserts, High-Protein-Produkte und Milchmischgetränke. Über Tochterunternehmen wie Saliter werden zudem funktionale Getränke und Spezialnahrungen entwickelt und produziert.Weitere Informationen: ehrmann.dePressekontakte:Pressekontakt Glow25: Heidi Thole heidi.thole@glow25.dePressekontakt Ehrmann: Annett Brauchle Annett.Brauchle@ehrmann.deOriginal-Content von: Glow25 /Primal State Performance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176324/6305931