London (www.fondscheck.de) - Janus Henderson Group Ltd. ("Janus Henderson", "JHG" oder das "Unternehmen"), Trian Fund Management, L.P. und ihre verbundenen Fonds ("Trian"), General Catalyst Group Management, LLC und ihre verbundenen Fonds ("General Catalyst") sowie die Qatar Investment Authority ("QIA") gaben den Abschluss der zuvor angekündigten Take-private-Transaktion bekannt, so Janus Henderson Investors in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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