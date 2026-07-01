© Foto: Christoph Soeder/dpa - dpa-BildfunkDie Inflation im Euroraum fällt stärker als erwartet. Sinkende Energiepreise entlasten die EZB - doch Nagel hält weitere Zinsschritte offen und warnt vor neuen Risiken.Die Inflation im Euroraum hat im Juni deutlicher nachgegeben als erwartet. Sinkende Energiepreise nach neuen Friedensbemühungen im Nahen Osten bremsten den Preisauftrieb. Das berichtet Eurostat. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent. Im Mai hatte die Teuerung noch bei 3,2 Prozent gelegen. Volkswirte hatten laut Bloomberg im Median mit drei Prozent gerechnet. Auch die Kerninflation ging stärker zurück als erwartet. Sie klammert schwankungsanfällige Preise für Lebensmittel und Energie aus. Der …
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