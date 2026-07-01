Frankfurt (Oder) (ots) -2012 wurden die ersten Fenster im Wohnzimmer des Gründers über eine Internetplattform verkauft. Mittlerweile liefert der Online-Fenster-Versandhandel Fenster-Welten GmbH deutschlandweit und darüber hinaus maßgeschneiderte Qualitätsfenster für Privat- und Geschäftskunden. Wie das Unternehmen sich am Markt etablierte und womit es in Zukunft überzeugen will.Im Jahr 2012 gründete Adam Ziolkowski in seinem Wohnzimmer die Firma Fenster-Welten als Einzelunternehmen und startete seinen Fensterhandel über die Internetplattform eBay. Bereits zwei Jahre später erfolgte die Umwandlung zur GmbH. Die nächsten entscheidenden Entwicklungsschritte verantwortete der Betriebswirt Dennis Niemsch: Er übernahm als geschäftsführender Gesellschafter und richtete das Unternehmen konsequent neu aus.Aus dem Kleinstunternehmen in Frankfurt an der Oder hat sich über die Jahre ein erfolgreiches Geschäft am Markt etabliert, dessen moderner Betrieb mittlerweile 14 Mitarbeiter beschäftigt. Nicht nur der überregionale Online-Handel wurde optimiert, das Team der Fenster-Welten GmbH fühlt sich der Region Brandenburg stark verbunden. Künftig ist geplant, den Verkauf noch stärker an den Bedürfnissen der Kund/-innen auszurichten und das regionale und überregionale Angebot weiter zu stärken.Dennis Niemsch: Geschäftsführung mit Weitblick und InnovationskraftGeschäftsführer Dennis Niemsch ist nicht nur Visionär. Er setzt die Ideen mit digitalem Vorsprung und zukunftsorientierten Strategien um, sodass sie in der Realität funktionieren und das Unternehmen stets weiter nach vorne bringen. Dadurch ist Fenster-Welten in den vergangenen Jahren zu einem der Top-Online-Fenster-Versandhändler gereift. Hinzu kommt die Möglichkeit, professionelle Montageleistungen zu buchen. "Wir sind von der reinen Online-Plattform zum Komplettanbieter gewachsen, haben unser Angebot um weitere Produkte und Services kontinuierlich erweitert. Wir haben noch viel vor", fasst Niemsch die Unternehmensentwicklung zusammen."Unser Angebot funktioniert ohne Zwischenhändler. Die Auslieferung erfolgt kostenfrei ab Werk direkt zur gewünschten Lieferadresse. Und diese Kostenersparnis können wir in dauerhaft fairen Preisen direkt an unsere Kund/-innen weitergeben", erklärt der Fenster-Welten-GmbH-Chef die Preisgestaltung.Nicht nur Fenster - breitgefächertes SortimentWährend zu Beginn des Unternehmens nur Fenster geliefert werden konnten, hat sich die Produktpalette längst vervielfacht. Neben Qualitätsfenstern etablierter deutscher und polnischer Profil-Hersteller wie Kömmerling, Salamander, Veka und Aluprof aus den Materialien Kunststoff und Aluminium verkauft die Fenster-Welten GmbH in Zusammenarbeit mit langjährigen Produktionspartnern in Polen auch Holzfenster nach Maß. Es entstehen Fenster mit ausgezeichneten Wärmedämmwerten in unterschiedlichsten Designs - auch nach den Vorgaben für denkmalgeschützte Gebäude. Ebenso zählen Haustüren, Balkontüren und hochmoderne Terrassen-Schiebetürsysteme zum breitgefächerten Sortiment.Mit dem bedienerfreundlichen Online-Konfigurator auf der Website oder per Anfrage können zudem passende Rollläden und Raffstores direkt dazu bestellt werden. Weiteres Fensterzubehör sowie Garagen- und Rolltore runden das Profil ab.Der Versand erfolgt in ganz Deutschland und darüber hinaus.Service bis zum Einbau - optionale Montagedienstleistungen, auch überregional"Der Produktverkauf ist nur der eine Teil. Bei uns geht es um mehr. Wir möchten unseren Kund/-innen maßgeschneiderte Services rund um unsere Angebote liefern. Deshalb bieten wir optional seit 2025 professionelle Montageleistungen in Brandenburg und Berlin an", sagt Dennis Niemsch.Denn die Fenster-Welten GmbH möchte nicht nur als deutschlandweit tätiger Online-Fachhändler wahrgenommen werden, sondern den Kund/-innen auch regional vom ersten Beratungsgespräch bis zur fachgerechten Montage vollständigen Service aus einer Hand anbieten. "Gerade für mich persönlich als Geschäftsführer, der in Frankfurt (Oder) aufgewachsen ist, spielt die Region eine besondere Rolle", erzählt Niemsch.Der Bedarf ist aber auch überregional groß. Aus diesem Grund wurde der Service mithilfe von Partnerfirmen bundesweit ausgeweitet. Ziel sei es, nach dem Fensterkauf überall in Deutschland Montagetermine dazubuchen zu können. Mit Hochdruck wird derzeit an der Umsetzung gearbeitet.Firmensitz mit Aussicht in Frankfurt an der OderDer Firmensitz von Fenster-Welten befindet sich in der Logenstraße 8 im Oderturm in Frankfurt (Oder). Im 14. Stockwerk, über den Dächern der Stadt, werden Angebote erstellt, Kund/-innen beraten und die gesamte Planung und Organisation des Unternehmens abgewickelt. Die Fenster der Etage hoch oben bieten eine besondere Aussicht. Passend zur Perspektive und Unternehmensphilosophie.Ein wesentlicher Vorteil dieser Organisationsstruktur besteht darin, dass sämtliche Abteilungen auf einer Etage gebündelt sind. Alle Bereiche arbeiten eng miteinander zusammen. Dadurch entstehen kurze Kommunikationswege, schnelle Abstimmungen und ein effizienter Informationsaustausch, was sich nach Erfahrungen positiv auf die Bearbeitung der Kundenaufträge auswirkt.Auch die Oder wird hier nicht als Grenze verstanden, sondern als Bindeglied zweier Welten: Die Fenster-Welten GmbH unterhält seit Jahren enge geschäftliche Verbindungen ins Nachbarland Polen. Hier entstehen in hochmodernen Produktionsstätten Fenster, Türen und mehr - alles nach deutschen Standards und mit Zertifizierungen.Weitere Informationen: https://www.polnischefenster24.de/Pressekontakt:Fenster-Welten-GmbHDennis Niemsch (Geschäftsführer der Gesellschaft)Logenstraße 8 Im Oderturm15230 Frankfurt (Oder)DeutschlandTelefon: 0335 - 86 92 75 43E-mail: service@fensterwelten24.dewww.polnischefenster24.deOriginal-Content von: Fenster Welten GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180283/6305978