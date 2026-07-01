Der Börsengang von SpaceX hat gezeigt, wie schnell an der Börse aus Fantasie harte Kursbewegungen werden können. Genau deshalb schaut der Markt schon jetzt auf die nächsten ganz großen Namen. Denn eines ist klar: Nach SpaceX ist die IPO-Story noch lange nicht vorbei.Vor allem OpenAI und Anthropic stehen jetzt im Fokus. Beide gelten als Schwergewichte des KI-Booms, beide wachsen rasant und beide zählen zu den heißesten Kandidaten für den nächsten Mega-Börsengang. Noch ist nichts entschieden. Aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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