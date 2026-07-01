Die große Sanierung bei der Deutschen Bank wurde bereits 2022 abgeschlossen, aber die Transformation läuft beständig weiter. Diese beinhaltet auch, dass es immer wieder zu Anpassungen in den verschiedenen Geschäftseinheiten kommt, was auch mit Verkäufen verbunden sein kann. Das ist genau in Indien nun der Fall.Das Wichtigste kurz und knapp• Die Deutsche Bank verkauft ihr Retail-, Private-Banking- und Wealth-Management-Geschäft in Indien an Kotak Mahindra Bank.• Der Deal umfasst Kredite, Einlagen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär