Die Unsicherheit am Kryptomarkt bleibt hoch. Schwache Nachfrage und eine zurückhaltende Stimmung unter den Anlegern prägen weiterhin das Marktgeschehen. Für den XRP-Kurs rückt damit eine charttechnisch wichtige Marke immer stärker in den Fokus. Schwaches Marktumfeld belastet XRP weiter Das Marktumfeld für Kryptowährungen bleibt weiterhin schwierig. Der Fear & Greed Index notiert unverändert im Angstbereich und zeigt, dass viele Anleger derzeit lieber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de