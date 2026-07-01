Der ITM Power-Aktie gelang mit einem kombinierten Kursgewinn von +26% am Montag und Dienstag ein bärenstarker Start in die Handelswoche. Am Mittwochmorgen korrigert der Kurs des britischen Wasserstoffunternehmens mit -5% leicht nach unten. Was steckt hinter den Kursschwankungen von ITM und ist die Aktie momentan einen Kauf wert? Drei gute Nachrichten Hinter dem Kurssprung der ITM Power-Aktie zum Wochenauftakt stecken gleich drei gute Nachrichten: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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