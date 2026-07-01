BERLIN (dpa-AFX) - An der Spitze des obersten Beschlussgremiums des deutschen Gesundheitswesens steht erstmals eine Frau. Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen ist nun die vorherige Staatssekretärin im hessischen Gesundheitsministerium, Sonja Optendrenk, wie das Gremium in Berlin mitteilte. Die 54-Jährige folgt auf Josef Hecken, der das Amt seit 2012 innehatte.

Der seit 2004 bestehende Gemeinsame Bundesausschuss entscheidet unter anderem darüber, welche Leistungen die rund 74 Millionen Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen bezahlt bekommen. Das Gremium legt dabei für bestimmte Operationen auch jährliche Mindestzahlen der Eingriffe fest, um die Behandlungsqualität abzusichern. Zuständig ist der Bundesausschuss etwa auch für konkrete Regelungen zu telefonischen Krankschreibungen./sam/DP/stw