© Foto: Lino Mirgeler - dpaNach der Blockade exportiert Teheran wieder massiv Rohöl aber in 60 Tagen kann der Streit um die wichtigste Ölroute neu eskalieren.Der Iran meldet nach dem Ende der US-Seeblockade einen massiven Neustart seiner Ölexporte - und der Ölmarkt reagiert, als käme die Angebotsflut zurück. Nach Angaben von Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf hat das Land seit der Aufhebung der Blockade vor zwei Wochen mehr als 40 Millionen Barrel Rohöl ausgeführt. Gleichzeitig verkaufe Teheran sein Öl nun zu Preisen, die etwa 20 Prozent über dem Niveau vor dem Krieg liegen. Die USA und der Iran hatten am 17. Juni eine Absichtserklärung unterzeichnet, um den fast viermonatigen Krieg zu …
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