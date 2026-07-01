© Foto: Dall-EMehr als 1,4 Milliarden US-Dollar hat der US-Präsident 2025 mit digitalen Vermögenswerten verdient. Damit ist Krypto seine größte Einnahmequelle.US-Präsident Donald Trump hat im Rahmen seiner jährlichen Finanzoffenlegung außergewöhnlich hohe Einnahmen aus dem Kryptosektor bekannt gegeben. Die am Dienstag vom US Office of Government Ethics veröffentlichte Erklärung zeigt, dass Trump im Jahr 2025 mindestens 1,4 Milliarden US-Dollar aus Kryptowährungen, Token-Verkäufen und weiteren Digital-Asset-Geschäften erzielt hat. Damit übertreffen seine Krypto-Einnahmen sämtliche anderen Einkommensquellen deutlich und rücken erneut die Debatte über mögliche Interessenkonflikte zwischen politischem Amt …
Enthaltene Werte: BTC~USD,ETH~EUR,TRUMP~USDDen vollständigen Artikel lesen
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