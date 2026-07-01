Die offenen Immobilienfonds bleiben im Krisenmodus. Mit dem Habona Nahversorgungsfonds Deutschland setzt ein weiterer Fonds die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen aus. Laut Habona Invest würden die liquiden Mittel derzeit nicht ausreichen, um die zur Rückgabe fälligen Anteile auszuzahlen. Offene Immobilienfonds bleiben weiter unter Druck. Im Frühjahr mussten zwei Fonds die Rücknahme der Anteile vorübergehend stoppen, wie AssCompact berichtete: zunächst der WERTGRUND WohnSelect D, dann auch der FOKUS ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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