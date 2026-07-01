Schwerin (ots S) -Die CDU-Fraktion hat heute mit Wirkung zum 6. Juli einen neuen Parlamentarischen Geschäftsführer (PGF) gewählt. Die Wahl war notwendig geworden, nachdem der bisherige PGF, Sebastian Ehlers, am 6. Juli sein neues Amt als Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Schwerin antritt. Die Wahl erfolgte einstimmig. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Daniel Peters, erklärt:"Sebastian Ehlers verlässt nach zehn Jahren und unterschiedlichen Aufgaben die CDU-Fraktion und den Landtag. Ich danke ihm von Herzen für sein großartiges Engagement für unser Land und die Fraktion. Ich wünsche ihm für seine neue Aufgabe als Oberbürgermeister unserer Landeshauptstadt alles Gute und viel Erfolg. Die Schwerinnerinnen und Schweriner bekommen nach schwierigen Jahren einen Oberbürgermeister, der die Menschen zusammenführt. Ich freue mich sehr darauf, dass wir auch künftig eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten werden. Gleichzeitig bin ich froh, dass mit Franz-Robert Liskow ab Montag ein junger, aber zugleich politisch sehr erfahrener Parlamentarischer Geschäftsführer die Geschäfte der Fraktion führt. Franz-Robert Liskow genießt in der Fraktion großes Vertrauen. Ich danke ihm, dass er sich bereit erklärt hat, dieses Amt erneut zu übernehmen, nachdem er es bereits von Herbst 2020 bis Herbst 2021 sehr erfolgreich ausgefüllt hat."Franz-Robert Liskow erklärt: "Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen für das große Vertrauen. Nach meiner früheren Zeit als Parlamentarischer Geschäftsführer weiß ich um die Verantwortung dieses Amtes und freue mich darauf, die Fraktion in dieser wichtigen Phase organisatorisch und parlamentarisch bestmöglich zu unterstützen. Gemeinsam mit unserem Fraktionsvorsitzenden Daniel Peters und der gesamten Fraktion werden wir die verbleibenden Monate dieser Wahlperiode engagiert und geschlossen gestalten. Ich freue mich auf die Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen und Kollegen."Pressekontakt:PressestelleCDU-Fraktion im Landtagvon Mecklenburg-VorpommernLennéstraße 119053 SchwerinTelefon: 0385/525-2205Telefax: 0385/525-2277E-Mail: pressestelle@cdu.landtag-mv.deInternet: https://www.cdu-fraktion.de/Original-Content von: CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182588/6306034