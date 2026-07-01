Das Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA kündigt die jahrzehntelange Unabhängigkeit bestimmter US-Behörden faktisch auf. Unser Autor meint: Die Konsequenzen für Politik, Wirtschaft und alle EU-Bürger:innen sind katastrophal. Max Schrems und die US-Politik sind wahrlich keine Freunde. Der österreichische Digitalaktivist verfolgt mit seinem Verein Noyb Datenschutzverstöße und klagt diese auch reihenweise erfolgreich ein. Mit den nach ihm benannten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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