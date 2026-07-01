Die zweite Jahrehälfte ist gestartet und die Rallye an den Aktienmärkten könnte in den kommenden Wochen und Monaten eine Pause einlegen, erklärt Trading-Experte Ingmar Königshofen in der neuen Ausgabe von Trading Desk.Ab Mitte Juli sprächen sowohl saisonale Muster als auch das Zwischenwahljahr in den USA für eine Korrektur. Bei Einzelwerten sieht er dagegen Chancen bei Nike. Zwar belastete das schwache China-Geschäft die jüngsten Quartalszahlen und die Aktie geriet erneut unter Druck. Aus seiner Sicht überwiegen jedoch die positiven Signale. Saisonale Daten sprächen für steigende Kurse in den kommenden sechs bis acht Wochen. Zudem liege das durchschnittliche Analystenkursziel deutlich über …
Enthaltene Werte: US6541061031,XC0009656XXX,DE000VJ25XXX,DE000MR08XXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE