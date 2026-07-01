Die Gabler Group AG setzt ihren Wachstumskurs im Verteidigungsbereich fort und hat einen neuen Großauftrag mit einem Volumen von rund 17 Millionen Euro erhalten. Der Spezialist für missionskritische Unterwassertechnologien liefert dabei nicht nur Produkte, sondern übernimmt auch umfassende Modernisierungsmaßnahmen bestehender Marinesysteme. Die Projektlaufzeit beträgt rund zwei Jahre, erste Umsätze sollen bereits im laufenden Geschäftsjahr realisiert werden. Für Anleger ist der Auftrag weit mehr als ein weiterer Auftragseingang. Er unterstreicht die zunehmende Bedeutung der Gabler Group als langfristiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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