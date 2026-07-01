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ratgeberGELD.at
01.07.2026 13:39 Uhr
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(1)

Robinhood - HOOD: Rückenwind vom Supreme Court!

Lisa Cook bleibt FED-Direktorin!

Finanzwerte wie Robinhood (HOOD) durch bestätigte Unabhängigkeit der US-Notenbank gestärkt!

Robinhood (HOOD) - US7707001027

Rückblick: Nach dem Rücksetzer zum 20er-EMA sehen wir eine Stabilisierung oberhalb der grünen Linie im Chart der Robin-Hood-Aktie. Der nach der jüngsten Kursschwäche wiederbelebte US-Markt könnte eine weitere positive Kursentwicklung unterstützen. Ein Swingtrade bis kurz vor den Quartalszahlen am 4. August hat somit recht gute Erfolgsaussichten.

Robinhood-Aktie: Chart vom 30.06.2026, Kürzel: HOOD Kurs: 100.28 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Finanzwerte wie Robinhood erleben gerade etwas Rückenwind. Das per Measured Move ermittelte Kursziel liegt bei circa 130 USD sprengt den Rahmen des gewählten Chartausschnitts.

Mögliches bärisches Szenario

Beim Stop Loss gibt es beim aktuellen Chartbild der Robinhood-Aktie wie bei den meisten Setups kein "Richtig" oder "Falsch". Wichtig ist aber, dass er da ist, um Verluste zu verhindern, wenn es nicht so läuft wie gewünscht.

Meinung

Die Entscheidung des Supreme Court, die Unabhängigkeit der US-Notenbank zu bestätigen und Fed-Gouverneurin Lisa Cook im Amt zu belassen, stärkt das Vertrauen in eine verlässliche Geldpolitik. Für große Finanzunternehmen sinkt damit das Risiko unerwarteter Änderungen bei Zinsen und Liquidität, was ihre Planungssicherheit erhöht und den Sektor für Anleger attraktiver machen kann. Robinhood profitiert als digitale Finanzplattform davon, da berechenbarere Zinsen und höhere Liquidität die Handelsaktivität privater Anleger fördern können. Gleichzeitig verzeichnet das Unternehmen derzeit eine hohe Dynamik bei Aktien-, Options- und Kryptotransaktionen sowie wachsende wiederkehrende Erlöse durch Robinhood Gold und den Ausbau seines Krypto- und Bankgeschäfts. Dem stehen jedoch eine ambitionierte Bewertung, die Finanzierung über externe Kapitalquellen statt Kundeneinlagen, zunehmender regulatorischer Druck und ein intensiver Wettbewerb gegenüber. Entscheidend wird sein, ob das starke Wachstum und die Ausweitung des Produktangebots die hohen Erwartungen der Anleger langfristig rechtfertigen können.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 17.24 Milliarden USD
  • Meine Meinung zu HOOD ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://simplywall.st/de/stocks/us/diversified-financials/nasdaq-hood/robinhood-markets/news/robinhood-stock-and-2-large-cap-financials-sensitive-to-fed
  • Veröffentlichungsdatum: 01.07.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
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