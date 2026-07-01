Berlin (ots) -Asbest ist kein Problem der Vergangenheit. Drei Viertel aller Bestandsgebäude in Deutschland enthalten den krebserregenden Stoff. Bei Sanierungen drohen deshalb auch heute noch tödliche Gefahren für Handwerker wie Heimwerker. Jedes Jahr sterben in Deutschland rund 1.600 Menschen an den Spätfolgen des Faserkontakts.Die jüngsten Verschärfungen der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) unterstreichen die Brisanz: Mit neuen, rechtlich bindenden Genehmigungspflichten für Asbest-Abbrucharbeiten sowie dem strengen "Ampel-Modell" zur Risikobewertung nimmt der Gesetzgeber die Bauwirtschaft, aber auch Eigentümer, nun noch stärker in die Pflicht.Wir laden Sie herzlich zu unserer Pressekonferenz ein. Exklusiv stellen wir die aktuellen Zahlen zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten am Bau für das Jahr 2025 vor und ordnen die Auswirkungen der neuen Rechtslage für die Praxis ein. Zudem geben unsere Experten Hinweise, was getan werden kann.- Datum: Donnerstag, 16. Juli 2026- Uhrzeit: 9:30 bis 10:30 Uhr- Ort: Online via Microsoft Teams (Link wird nach Anmeldung zugesendet)Themenschwerpunkte:- Exklusive Zahlen zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten am Bau 2025- Die Bestandsfalle: Wo lauert noch Asbest?- Auswirkungen der novellierten Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)- Aufklärung rettet LebenIhre Gesprächspartner:- Björn Kass, Präventionsleiter der BG BAU- Andrea Bonner, Leiterin der Abteilung Stoffliche Gefährdungen der BG BAUBitte akkreditieren Sie sich bis zum 14. Juli 2026 per E-Mail an presse@bgbau.de.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.Mit freundlichen GrüßenPressestelle der BG BAUPressekontakt:Birte Hagedorn, Telefon: 030 85781-681Katrin Lemcke-Kamrath, Telefon: 030 85781-461BG BAU - Pressestelle, Bundesallee 210, 10719 BerlinE-Mail: presse@bgbau.deOriginal-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60172/6306116