Die Hims & Hers-Aktie bleibt eine der spannendsten Turnaround-Storys im US-Healthcare-Sektor. Nach starker Erholung mitsamt Bruch des vorherigen Abwärtstrends konnten vom Februartief bis zum Junihoch bei 35,60 US$ stolze +162% erzielt werden. Die aktuelle Konsolidierung auf hohem Niveau könnte bereits in Kürze enden. Die Käufer scheinen bereit für mehr Nach dem massiven Abverkauf der Vormonate hat sich das Chartbild bei Hims & Hers deutlich aufgehellt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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