Die Kursverluste der letzten Wochen haben die Stimmung rund um Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen deutlich eingetrübt und zahlreiche Anleger verunsichert. Gleichzeitig mehren sich Signale, die darauf hindeuten, dass sich nach der kräftigen Korrektur attraktive Einstiegschancen eröffnen könnten. Rekordabflüsse belasten den Markt Der Juni endete mit den bislang höchsten Mittelabflüssen aus Bitcoin-ETFs. Ein wesentlicher Grund dafür liegt in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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