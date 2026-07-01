Die Euphorie rund um den Börsengang von SpaceX könnte nach Einschätzung einiger Marktbeobachter schneller abklingen als viele Anleger erwarten. Zwar zählt das Unternehmen zu den spektakulärsten Neuzugängen an der Börse, doch die ambitionierte Bewertung und hohe Investitionen in Zukunftstechnologien sorgen zunehmend für kritische Stimmen. Euphorischer Börsenstart trifft auf wachsende Skepsis Nach dem viel beachteten Börsengang am 12. Juni steht die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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