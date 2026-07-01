In weniger als 48 Stunden hoben Barclays und UBS ihre TSMC-Kursziele um insgesamt 155 US$ an - das ist fast der gesamte Aktienkurs eines mittelständischen Unternehmens. Gleichzeitig kündigte TSMC eine beispiellose Preiserhöhung an. Doch während die Börse jubelt, wissen nur wenige Investoren, welche tickende Zeitbombe darunter lauert. Was in 48 Stunden so passieren kann.. Am 30. Juni entlud sich eine Analysten-Kaskade. Barclays hob sein Kursziel für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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