Köln (ots) -Im Juli erweitert ARD Plus das Angebot u.a. um Kino-Erfolge wie das Hollywood-Drama "The Whale", für das Hauptdarsteller Brendan Fraser mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, von der Kritik gefeiertes Schauspieler-Kino wie "Take This Waltz" mit Michelle Williams und Seth Rogen, das mehrfach prämierte, hochspannende Sozial-Drama aus Frankreich "Julie - Eine Frau gibt nicht auf" sowie der erfrischend unkonventionellen und drollig lakonischen Kino-Komödie "Bei der Asche meiner Mutter"."The Whale", Spielfilm, ab 2. JuliOscar-Gewinner Brendan Fraser in der Rolle seines Lebens: Der Englischprofessor Charlie lebt nach einem Schicksalsschlag zurückgezogen in einem kleinen Appartement am Stadtrand. Als plötzlich seine Tochter Ellie nach 8 Jahren bei ihm auftaucht, beginnt er wieder Kraft zu schöpfen und stellt sich seiner Vergangenheit. Großes Gefühlskino von Darren Aronofsky."Julie - Eine Frau gibt nicht auf", Spielfilm, ab 2. JuliEin spannender Wettlauf gegen die Zeit, erzählt mit den Mitteln eines effektiven Highspeed- Thrillers: Die alleinerziehende Mutter Julie hat endlich eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Wegen eines landesweiten Streiks wird der Weg dorthin zum Spießrutenlauf. Doch Julie beschließt sich durch nichts aufzuhalten zu lassen, um ihren Traum zu verwirklichen."Bei der Asche meiner Mutter", Spielfilm, ab 2. JuliRyan ist Schauspieler und besucht während einer Drehpause seinen Cousin Hudson, um die Asche von Hudsons Mutter unter einem alten Kirschbaum in der ländlichen Einöde zu begraben. Schon von Beginn an geht leider so einiges schief. Es wird eine lange Reise werden"Take This Waltz", Spielfilm, ab 16. JuliNach fünf Jahren Ehe macht Margot eine aufregende, neue Bekanntschaft mit dem charmanten Daniel. Als sie feststellt, dass Daniel in ihrer Nähe wohnt, ringt sie mit der Entscheidung, ob sie an der vertrauten Sicherheit ihrer Ehe festhalten oder sich auf den Kitzel des Neuen einlassen soll. Dies führt bei Margot zu einer schwierigen Auseinandersetzung mit ihren Gefühlen ...Über ARD Plus:Der Streaming-Dienst ARD Plus bietet u.a. eine große Auswahl an Inhalten, die in der ARD-Mediathek nicht mehr verfügbar sind. Die Inhalte sind hier für 4,99 Euro im Monat (inkl. MwSt.) abrufbar. Das Angebot ist als Webversion, über mobile Endgeräte und TV-Plattformen verfügbar, aber auch über Magenta TV der Deutschen Telekom, Amazon Prime Video, AppleTV und als YouTube Primetime Channel. Zudem bieten wir über Partner ARD Plus-Inhalte auch als FAST-Channel auf Plattformen an. Hier geht's zum Angebot: www.ardplus.deDie ARD Plus GmbH ist eine Tochtergesellschaft der WDR mediagroup, einem kommerziellen Tochterunternehmen des WDR. Das eigene Streaming-Angebot ARD Plus, Channel-Präsenzen und Programmvertrieb sorgen für eine plattformübergreifende Distribution von Highlights aus rund 75 Jahren ARD-Fernsehgeschichte sowie von Inhalten renommierter Lizenzgeber und Labelpartner. Mehr Infos: www.ardplus-corporate.dePressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Mara SchmidtE-Mail: presse@daspressebuero.comARD Plus GmbHLudwigstraße 1150667 Kölnardplus.deOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/6306139