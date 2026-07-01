Teltow (ots) -Die klassische Systemgastronomie kämpft mit Personalmangel, steigenden Kosten und austauschbaren Konzepten. Viele etablierte Ketten treten auf der Stelle und finden kaum noch motivierte Betreiber. Doch während der Rest der Branche jammert, löst ein junges Konzept aus Nordrhein-Westfalen gerade einen beispiellosen Ansturm aus: Die Marke ['beig\u0259l] bringt authentisches New-York-Street-Food in deutsche Städte und trifft mit exzellentem Kaffee und einer brillanten Social-Media-Inszenierung exakt den Nerv der Zeit."Ein gutes Produkt allein reicht heute nicht mehr für den Durchbruch - wer als Gastro-Konzept derart massiv skalieren will, muss eine echte Lifestyle-Marke aufbauen, deren Prozesse im Hintergrund kompromisslos auf Expansion gedrillt sind", erklärt Franchise-Expertin Jana Jabs, die ['beig\u0259l] beim Aufbau seines Franchisesystems begleitet. Dieser Beitrag beschreibt das Erfolgsgeheimnis hinter dem massiven Hype und wie man aus einem einzelnen lokalen Store ein begehrtes Franchise-Imperium formt.Franchise war von Anfang an mitgedachtDass ['beig\u0259l] heute eine außergewöhnlich hohe Nachfrage von potenziellen Franchisepartnern verzeichnet, ist kein Zufall. Die Gründer haben das Thema Expansion bereits früh in ihre Überlegungen einbezogen. Parallel zum Aufbau ihrer Standorte investierten sie konsequent in Social Media und schufen damit eine Reichweite, die weit über den eigentlichen Kundenkreis hinausging.Dadurch entstand schon früh eine starke Aufmerksamkeit für die Marke in Köln und Umgebung. Noch bevor das Franchise-System offiziell aufgebaut wurde, erreichte das Unternehmen erste Anfragen von Interessenten. Als die Gründer schließlich über ihre Social-Media-Kanäle kommunizierten, dass ['beig\u0259l] künftig auch als Franchise verfügbar sein soll, nahm die Nachfrage weiter Fahrt auf."Bei ['beig\u0259l] entsteht ein echter Sog. Die Marke muss nicht aktiv nach Franchisepartnern suchen - vielmehr fragen sich viele Interessenten, wie sie Teil des Konzepts werden können", sagt Jana Jabs. Genau dieser Effekt ist für Franchise-Systeme besonders wertvoll. Denn starke Marken ziehen nicht nur Kunden an, sondern erleichtern zugleich die Gewinnung neuer Mitarbeiter und Franchisepartner. Statt aufwendige Akquise betreiben zu müssen, profitieren sie von einer natürlichen Nachfrage.Die eigentliche Arbeit beginnt hinter den KulissenSo wichtig Aufmerksamkeit und Reichweite auch sind - für nachhaltiges Wachstum reichen sie allein nicht aus. Wer ein Gastronomiekonzept erfolgreich vervielfältigen möchte, muss sicherstellen, dass sämtliche Abläufe reproduzierbar funktionieren.Aus diesem Grund begleitet Jana Jabs das Unternehmen beim Aufbau der notwendigen Franchise-Strukturen. Gemeinsam werden Prozessdokumentationen erstellt, Handbücher entwickelt und das Franchise-Konzept kontinuierlich weiter ausgearbeitet. Parallel dazu entsteht der Franchise-Vertrag als rechtliche Grundlage für die zukünftige Zusammenarbeit mit Partnern.Besonders in der Gastronomie zählt dieser Schritt zu den größten Herausforderungen. Jeder einzelne Arbeitsablauf muss klar definiert werden. Wie werden Produkte zubereitet? Welche Zutaten kommen zum Einsatz? Welche Qualitätsstandards gelten? Und wie laufen die einzelnen Prozesse im Tagesgeschäft ab?Was zunächst selbstverständlich klingt, entscheidet später über den Erfolg des gesamten Systems. Denn nur wenn alle Abläufe eindeutig beschrieben und in der Praxis erprobt sind, können Franchisepartner dieselbe Qualität liefern wie die ursprünglichen Standorte.Düsseldorf wird zum Praxistest für die ExpansionUm genau diese Standards weiterzuentwickeln, hat ['beig\u0259l] kürzlich einen zusätzlichen eigenen Standort in Düsseldorf eröffnet. Dort werden Prozesse getestet, optimiert und auf ihre Skalierbarkeit überprüft.Der neue Store dient damit nicht nur als weiterer Verkaufsstandort, sondern auch als Testumgebung für die zukünftige Expansion. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen dabei, Abläufe zu vereinfachen, Fehlerquellen zu identifizieren und die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Franchise-System zu schaffen.Dieser Ansatz zeigt, dass nachhaltiges Wachstum nicht durch möglichst schnelle Expansion entsteht. Vielmehr werden zunächst belastbare Strukturen geschaffen, bevor das Konzept in größerem Umfang gemeinsam mit Franchisepartnern ausgerollt wird.Das Erfolgsgeheimnis hinter dem ['beig\u0259l]-HypeDer Erfolg von ['beig\u0259l] verdeutlicht, dass moderne Franchise-Marken heute zwei zentrale Voraussetzungen erfüllen müssen. Einerseits benötigen sie eine starke Marke, die Aufmerksamkeit erzeugt und Menschen begeistert. Andererseits brauchen sie Prozesse, die sich zuverlässig dokumentieren, standardisieren und vervielfältigen lassen.Genau dieses Zusammenspiel scheint bei ['beig\u0259l] aktuell zu funktionieren. Während Social Media und eine klare Markenidentität für Sichtbarkeit sorgen, entsteht im Hintergrund die organisatorische Grundlage für langfristiges Wachstum. Aus Sicht von Franchise-Expertin Jana Jabs ist das der entscheidende Unterschied zwischen kurzfristigem Hype und nachhaltigem Franchise-Erfolg.Über Jana Jabs:Jana Jabs ist Franchise-Expertin und begleitet Unternehmen bereits seit mehr als zehn Jahren beim Aufbau einer digitalen Wissenssammlung. Als Franchise-Beraterin unterstützt sie Unternehmer dabei, ein nachhaltiges Franchise-System aufzubauen und ihr Business-Wissen digital als Handbuch abzubilden und allen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen dazu unter: https://www.franchisemacher.de/Pressekontakt:Die FranchiseMacher GmbHVertreten durch: Jana Jabs und Eugen Marquardhttps://www.franchisemacher.deinfo@franchisemacher.deOriginal-Content von: Die FranchiseMacher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181706/6306145