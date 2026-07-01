Steffen Ritter ist Geschäftsführer des Instituts Ritter. Außerdem ist er Autor, Trainer, Redner und Mitinitiator des Jungmakler Awards. Für AssCompact gibt er Maklern in seiner monatlich erscheinenden Kolumne praktische Tipps, um besondere und alltägliche Herausforderungen zu meistern. Wenn heute über künstliche Intelligenz in der Vermittlerbranche gesprochen wird, steht oft die Frage im Raum, ob KI irgendwann den Menschen ersetzt. Die eigentliche Veränderung findet aber an ganz anderer Stelle statt.Sehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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