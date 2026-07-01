Der Ölpreis steht wieder im Zeichen des Iran Risikos. Brent kostete am 1. Juli 2026 zeitweise 72,23 Dollar je Barrel, umgerechnet rund 63,43 Euro. Für Anleger bleibt entscheidend, ob sich die Lage an der Straße von Hormus weiter entspannt oder ob neue Störungen den Markt erneut unter Druck setzen.Ölmarkt wartet auf Iran Signale Die Märkte blicken vor allem auf die indirekten Gespräche zwischen den USA und Iran in Katar. Zwar erwarten viele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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