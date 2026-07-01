Köln (ots) -
KI entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Hebel, um Unternehmen in Zeiten technologischen Wandels und wachsender Komplexität zukunftsfähig aufzustellen. Der 80. Deutsche Betriebswirtschafter-Tag bringt Perspektiven aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen, um die Auswirkungen auf Accounting, Auditing und Governance praxisnah zu diskutieren und zu gestalten.
Speaker
Prof. Dr. Anne d'Arcy, WU Wien
Prof. Dr. Marc Eulerich, Universität Duisburg-Essen
Prof. Dr. Stefan Feuerriegel, Ludwig-Maximilians-Universität München
Dr. Markus Forschner, Mitglied der Geschäftsführung, Robert Bosch GmbH
Prof. Dr. Monika Gehde-Trapp, Eberhard Karls Universität Tübingen
Agnes Heftberger, Vorsitzende der Geschäftsführung, Microsoft Deutschland GmbH
Prof. Dr. Joachim Henkel, TUM Technische Universität München
Dr. Georg Klein, Head of Assurance und Chief Auditor, Siemens AG
Dr. Markus Kobler, Mitglied der Geschäftsführung, DWS Group
Dr. Tobias Meyer, Vorsitzender des Vorstands, Deutsche Post AG
WP StB Melanie Sack, Sprecherin des Vorstands, Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW)
Dipl.-Psych. Linus Neumann, Sprecher, Chaos Computer Club
Prof. Dr. Thorsten Sellhorn, Ludwig-Maximilians-Universität München
Prof. Dr. Sarah Spiekermann-Hoff, WU Wien
Maren Springmann, Chief Information Officer, Porsche AG
Marco Swoboda, Mitglied des Vorstands, Henkel AG & Co. KGaA
AK Externe Unternehmensberichterstattung | AK Integrated Reporting und Sustainable Management | AK Steuern
Themenschwerpunkte
Wettbewerbsfaktor KI - Chancen für Wirtschaft und Standort Deutschland
KI als Überwachungswerkzeug und Überwachungsgegenstand
Accounting und KI: Transformation der Finanzberichterstattung
Welchen Unternehmenserfolg wollen wir mit KI erreichen? Neue Perspektiven auf gute Unternehmensführung, Innovation und Wertschöpfung
www.betriebswirtschafter-tag.de
Pressekontakt:
Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.
Augustinusstr. 11b / 50226 Frechen / www.schmalenbach.org
Original-Content von: Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66303/6306162
KI entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Hebel, um Unternehmen in Zeiten technologischen Wandels und wachsender Komplexität zukunftsfähig aufzustellen. Der 80. Deutsche Betriebswirtschafter-Tag bringt Perspektiven aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen, um die Auswirkungen auf Accounting, Auditing und Governance praxisnah zu diskutieren und zu gestalten.
Speaker
Prof. Dr. Anne d'Arcy, WU Wien
Prof. Dr. Marc Eulerich, Universität Duisburg-Essen
Prof. Dr. Stefan Feuerriegel, Ludwig-Maximilians-Universität München
Dr. Markus Forschner, Mitglied der Geschäftsführung, Robert Bosch GmbH
Prof. Dr. Monika Gehde-Trapp, Eberhard Karls Universität Tübingen
Agnes Heftberger, Vorsitzende der Geschäftsführung, Microsoft Deutschland GmbH
Prof. Dr. Joachim Henkel, TUM Technische Universität München
Dr. Georg Klein, Head of Assurance und Chief Auditor, Siemens AG
Dr. Markus Kobler, Mitglied der Geschäftsführung, DWS Group
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Dipl.-Psych. Linus Neumann, Sprecher, Chaos Computer Club
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Maren Springmann, Chief Information Officer, Porsche AG
Marco Swoboda, Mitglied des Vorstands, Henkel AG & Co. KGaA
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Accounting und KI: Transformation der Finanzberichterstattung
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