Aktuelle Daten vom Arbeitsmarkt der USA: Der ADP-Arbeitsmarktbericht (Juli) ist mit 98.000 Stellen etwas schwächer ausgefallen als erwartet (Prognose war +113.000 Stellen; Vormonat war +122.000 Stellen). Der ADP Arbeitsmarkbericht gilt als Indikator für die am morgigen Donnerstag anstehenden "großen" US-Arbeitsmarktdaten. Nela Richardson von ADP kommentiert (eigene Übersetzung): "Die Entwicklung bei den Neueinstellungen spiegelt sowohl die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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