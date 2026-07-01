Volkswagen beginnt seinen Personalkahlschlag und wird in den kommenden Jahren 100.000 Mitarbeiter entlassen. BMW und Mercedes investieren in Ungarn und an anderen Standorten, den Chemieriesen Covestro zieht es mit einer Milliardeninvestition nach China, Stellantis sowie zahlreiche weitere Industrieunternehmen verlagern ihre Aktivitäten in die USA. Dies sind nur einige wenige Beispiele einer gefährlichen Tendenz der Deindustrialisierung D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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