Das KI-Unternehmen will jetzt auch in der Wissenschaft mitmischen: Die neue Plattform soll Werkzeuge bündeln und so die Arbeit von Forscher:innen vereinfachen. Erste Teams konnten Claude Science schon testen. Anthropic hat mit Claude Science eine neue Plattform vorgestellt, die Forscher:innen ein zentrales Tool für alle Phasen wissenschaftlicher Arbeit bieten soll. "Das Modell hilft bei der Analyse von Fachliteratur und der Durchführung mehrstufiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n