Schwerin (ots) -Heute hat der Landtag über eine von der SPD-Fraktion beantragte Aktuelle Stunde unter dem Titel "Gute Arbeit, starke Bildung und sozialer Zusammenhalt: Versprochen. Gehalten. Für ein erfolgreiches, gerechtes und zukunftsfestes Mecklenburg-Vorpommern." debattiert. Für die CDU-Fraktion erklärt deren Vorsitzender, Daniel Peters:"Wer den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erzählt, hier sei das Versprechen einer erfolgreichen Zukunft bereits eingelöst, verwechselt Regierungs-PR mit der Wirklichkeit. Unser Land braucht keine Hochglanzbroschüren, sondern Politik, die Wachstum ermöglicht, Leistung belohnt und Chancen schafft. Zu viele Unternehmen kämpfen ums Überleben, zu viele junge Menschen verlassen unser Land, weil sie anderswo bessere Perspektiven sehen. Die Landesregierung verwaltet Mecklenburg-Vorpommern mehr schlecht als recht und verkauft das als Erfolg - und genau das ist das eigentliche Problem dieses Landes.Wir wollen Mecklenburg-Vorpommern wieder zum Aufsteigerland machen: Mit einer starken Wirtschaft, guten Arbeitsplätzen, moderner Bildung und einem Staat, der den Menschen dient, statt sie auszubremsen. Dazu gehören weniger Bürokratie, schnellere Genehmigungen, mehr Sicherheit, verlässliche Bildung und spürbare Entlastungen für Familien und Betriebe. Mein Versprechen lautet nicht, dass alles gut wird - mein Versprechen lautet, dass Mecklenburg-Vorpommern besser werden kann, wenn wir den Mut haben, die notwendigen Veränderungen endlich anzupacken."Pressekontakt:PressestelleCDU-Fraktion im Landtagvon Mecklenburg-VorpommernLennéstraße 119053 SchwerinTelefon: 0385/525-2205Telefax: 0385/525-2277E-Mail: pressestelle@cdu.landtag-mv.deInternet: https://www.cdu-fraktion.de/Original-Content von: CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182588/6306185