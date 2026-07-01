Meilenstein: Pulsar Helium unterzeichnet Absichtserklärung über Helium-Verflüssigungsanlage

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Pulsar Helium sichert die Schlüsselanlage für Topaz: Minnesotas erste Heliumverflüssigungsanlage soll den Übergang zur kommerziellen Produktion und zu einem neuen US-Edelgas-Hub ermöglichen.

Pulsar Helium (TSX.V: PLSR, FSE: Y3K, WKN: A3EP2C) hat eine verbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, die einen wegweisenden Meilenstein für das Unternehmen darstellt. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Keewaydin Resources Inc. hat Pulsar am 26. Juni 2026 eine verbindliche Kauf- und Reservierungsvereinbarung sowie eine "Limited Notice to Proceed" (LNTP) mit einem unabhängigen US-amerikanischen Anbieter von Industriegasanlagen geschlossen.

Ziel dieser Vereinbarung ist es, eine Heliumverflüssigungsanlage für das Vorzeigeprojekt "Topaz" im US-Bundesstaat Minnesota zu sichern.

Die geplante Anlage soll Minnesotas erste Heliumverflüssigungsanlage werden und bildet das Herzstück von Pulsars Bestrebungen, einen neuen Knotenpunkt für Edelgase in den Vereinigten Staaten zu etablieren.

Erste Heliumverflüssigungsanlage in Minnesota

Die wichtigsten technischen Spezifikationen sind beeindruckend: Die Anlage soll eine Verflüssigungskapazität von rund 940 Litern flüssigem Helium pro Stunde erreichen, was etwa 8,2 Millionen Litern pro Jahr entspricht. Darüber hinaus ist eine CO2-Abscheidungskapazität von rund 300 Tonnen pro Tag geplant, was auf Jahresbasis knapp 109.500 Tonnen ausmacht.

Thomas Abraham-James, CEO von Pulsar, erklärte: "Mit einer erwarteten Kapazität von rund 940 Litern flüssigem Helium pro Stunde handelt es sich hier nicht um eine kleine Pilotanlage; es ist die Art von Infrastruktur, die Pulsar in eine bedeutende kommerzielle Produktion führen kann."

Von der Exploration zum Produktionsprojekt

Der Vertrag hat weitreichende Auswirkungen, da dieser Schritt den entscheidenden Übergang von Pulsar beim Topaz-Heliumprojekt von einem reinen Explorations- und Evaluierungsprojekt zu einem produktionsreifen Vorhaben markiert.

Die Anlage soll die entscheidende Midstream-Infrastruktur bereitstellen, die für die Aufbereitung, Reinigung und Verflüssigung von Helium unerlässlich ist. Neben der Aufbereitung des eigenen Topaz-Einsatzgases sieht das Konzept auch Einnahmen aus der Gasaufbereitung für Dritte vor - ein Aspekt, den das Unternehmen als entscheidenden Vorteil für die finanzielle Tragfähigkeit des Projekts betrachtet.

Investitionssumme und Finanzierungsstruktur

Der vorläufige Gesamtpreis für das Anlagenpaket beläuft sich auf ca. 78,7 Mio. US-Dollar, vorbehaltlich der endgültigen Festlegung des Lieferumfangs sowie etwaiger anfallender Steuern, Zölle, Transportkosten und weiterer Anpassungen im endgültigen Vertrag, der noch ausgehandelt werden muss.

Im Rahmen des LNTP wird Pulsar zunächst eine Reservierungsgebühr in Höhe von 250.000 US-Dollar zahlen; eine weitere Meilensteinzahlung in Höhe von 750.000 US-Dollar ist 90 Tage nach Vertragsunterzeichnung vorgesehen. Zur Finanzierung des Erwerbs der Anlagen erwägt das Unternehmen eine Kombination aus Handelskredit, Ausrüstungsfinanzierung, Projektfinanzierung sowie Einnahmen aus der Gasförderung und -verarbeitung.

Zeitplan und nächste Schritte

Die Parteien haben vereinbart, bis zum 31. Juli 2026 den endgültigen Vertrag auszuhandeln und zu unterzeichnen. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt einer endgültigen Einigung über den Umfang und die Spezifikationen der Anlage, der Fertigstellung der Finanzierungsvereinbarungen, des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung sowie der Einholung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen - einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Der Name des Anlagenlieferanten wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Für CEO Thomas Abraham-James ist die Richtung klar: "Unser Ziel ist eindeutig: Wir wollen Topaz in Betrieb nehmen, eine skalierbare Plattform für Helium und Industriegase schaffen und dabei die Verwässerung für die Aktionäre so gering wie möglich halten, indem wir kommerzielle Kredite, Projektfinanzierungen, Anlagenfinanzierungen sowie Einnahmen aus der Gasförderung und -aufbereitung nutzen. Diese Vereinbarung ist ein praktischer, grundlegender und spannender Schritt in Richtung dieses Ziels."

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