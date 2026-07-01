Mit seinem neuen Privatkonto tritt Sumup stärker in Konkurrenz zu Neobanken und Finanz-Apps. Das Angebot lockt mit Cashback und Budgetfunktionen, unterscheidet sich beim Schutz der Guthaben aber deutlich von einem klassischen Bankkonto. Bislang war Sumup vor allem als Anbieter kompakter Kartenlesegeräte für kleine Händler, Gastronomiebetriebe und Selbstständige bekannt. Doch in den letzten Jahren hat das Unternehmen sein Angebot in unterschiedliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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