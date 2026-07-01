Mit e-Risiko stellt die Alte Leipziger eine digitale Lösung in der Berufsunfähigkeitsversicherung zur Verfügung, die bereits in der Beratung eine schnelle Einschätzung von Risiken ermöglichen soll. Die digitale Risikoprüfung unterstützt bei der Bewertung von von gesundheitlichen Fragestellungen. Die Alte Leipziger setzt in der Berufsunfähigkeitsversicherung auf eine digitale Risikoprüfung. Vermittler und Kunden sollen bereits im Beratungsgespräch eine schnelle und fundierte Einschätzung von Risiken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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